Beşiktaş'ın hücum yükünü Aboubakar çekiyor

Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar performansıyla dikkat çekiyor. Kamerunlu oyuncu, siyah beyazlıların İstanbulspor'u 2-0 yendiği maçta da gol sevinci yaşadı.

31 yaşındaki futbolcu, ligde son 4 maçta da gol atmayı başardı.

Bu sezon ligdeki ilk golünü Mondihome Kayserispor maçında kaydeden Aboubakar, daha sonra Yukatel Adana Demirspor, Tümosan Konyaspor ve İstanbulspor karşılaşmalarını boş geçmedi.

Deneyimli santrfor, bu sezon toplam 11 kez ağları havalandırdı. UEFA Konferans Ligi'ndeki üretkenliğiyle de ön plana çıkan Kamerunlu futbolcu, Avrupa arenasında oynadığı 8 maçta 7 kez fileleri sarstı.

Diğer yandan Beşiktaş'ta Ghezzal da skora etki etmeye başladı. Sakatlığını atlatan Cezayirli futbolcu, Mondihome Kayserispor ve Lugano maçlarında Aboubakar’a asist yapmayı başarmıştı.

İstanbulspor karşılaşmasında penaltıyı değerlendiren deneyimli oyuncu, yaklaşık 1 buçuk yıl sonra gol atmış oldu.