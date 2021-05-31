Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Barcelona Sergio Agüero'yu transfer etti
Barcelona, Sergio Agüero'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Barcelona Kulübünden transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sergio 'Kun' Agüero ile iki sezonluğuna anlaşmaya varılmıştır. Manchester City ile sözleşmesi sona erecek futbolcu bonservis bedeli ödenmeden 1 Temmuz'da transfer edilecektir. Oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon Euro'dur "
AGÜEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! pic.twitter.com/iebAeYtjLp— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 31, 2021
Etiketler: Barcelona Transfer Haberleri
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