Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şampiyon Anadolu Efes İstanbul'da
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes, Almanya'dan yurda döndü.
Avrupa Şampiyonu Anadolu Efes İstanbul'da. https://t.co/A6qgzOiQfg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021
Etiketler: Basketbol
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