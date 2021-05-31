Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, beIN Sports'a yaptığı açıklamalarda transfer çalışmaları ve hedeflerine yönelik bilgiler verdi.

"Bu ligi bilen tanıyan bir stoper daha alacağız"

Avcı, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor transferleri için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Bu ligi bilen tanıyan bir stoper daha alacağız. Sol bek için de çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya 6-8-10 gibi oyunun iki yönünü oynayan bir oyuncu takviye etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra hücum hattında santrfor ve kanat oyuncusu takviye etmek için de temaslarımız devam ediyor."

Sörloth ve Marek Hamsik'i doğruladı

Abdullah Avcı, transfer gündemlerinde yer alan Alexander Sörloth ve Marek Hamsik ile ilgili sorulan soruya da yanıt verdi.

"Başkanımız Sörloth ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kolay transferler değil bunlar, keşke olsa. Bekleyelim, görelim. Hatta başkana, ‘Sörloth’u bekleyeceksek ben beklemeye razıyım’ dedim. Çünkü burayı yaşamış, 30 gol atmış, burada seviliyor, düzgün karakter. Olabiliyorsa bu bizi mutlu eder. Olmuyorsa B planını devreye sokacağız. Orta sahaya marka bir isim için çalışıyoruz. Olur, olmaz; zaman gösterecek. Hamsik ismi doğru. Büyük oyuncu, keşke olabilse. Ekonomiye göre hareket ediliyor."

[Fotoğraf: DHA]

"Şampiyonluğa yürekten inanıyoruz"

Deneyimli teknik adam şampiyonluğa olan inancını vurguladı.

"Devamlı mücadelenin ve zirvenin içinde olan bir Trabzonspor ile gelirken örtüşen hedeflerimiz bunlardı. Trabzonspor yarışın içerisinde olacak, belki de şampiyon olacak. Ben ve ekibim şampiyonluk yarışında olacağımıza ve hatta şampiyon olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bu heyecanımız ekibimizle birlikte var. Şehir de bu desteği bana veriyor. Şampiyonluğa inanıyorum, enerjim de yüksek. Altyapıyla ilgili de çalışmalarımız var ve bu anlamda da iz bırakmak istiyorum. Akademideki hayalimi şampiyonlukla birlikte gerçekleştirmek istiyorum."

"Trabzonspor verimli topraklar"

"Trabzonspor verimli topraklar. Yakın tarihte Yusuf var. Uğurcan konuşuluyor. Fatih Tekkeler, Gökdenizler, Hamiler... Akademiyle ilgili çalışmalarım var. Nasıl transfer çtalışması yapıyorsak, toprağı daha iyi dizayn etmek için çalışmamız var: Zaman zaman havuz geniş olabilir."

"Adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum"

"Bazı transferler için kaynak gerekiyor. Uğurcan belki satılarak bu kaynak elde edilebilir. Trabzonspor tarihinde çok önemli insanlar var. Doğru insanlara sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Şampiyonlukla birlikte altyapıya verdiğim destekle adımı bu kulübün tarihe yazdırmak istiyorum."