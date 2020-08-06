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Barcelona Maia'yı renklerine bağladı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı kanat oyuncusu Gustavo Maia'yı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona ile Sao Paulo, Maia'nın transferi konusunda anlaştı. Maia'yı 4,5 milyon euro karşılığında B takımının kadrosuna katan Barcelona, 19 yaşındaki futbolcu ile 2024-25 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı.
Brezilya'nın 16 ve 17 yaş altı milli takımlarında da oynayan Maia'nın serbest kalma bedelinin 300 milyon euro olarak belirlendiği de ifade edildi.
Etiketler: İspanya Birinci Futbol Ligi La Liga barcelona Gustavo MaiaSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 17:00
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