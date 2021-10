Barcelona Kulübünden yapılan açıklamaya göre, mevcut durumda Barcelona B takımını çalıştıran Barjuan yeni teknik direktör ile sözleşme imzalanana kadar A takımın başında olacak.

Barjuan, kulüp başkanı Joan Laporta tarafından bugünkü antrenmanda futbolculara tanıtılacak. Yarın ise yine Laporta ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

Koeman'a 12 milyon euro tazminat

Öte yandan El Pais gazetesi, Barcelona Kulübünün normal şartlarda 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan Ronald Koeman'ı görevden almasından dolayı 12 milyon euro tazminat ödeyeceğini iddia etti.

Barcelona'yı yaklaşık 15 ay çalıştıran Hollandalı teknik direktör Koeman, ligin 11. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano'ya karşı yaşanan 1-0'lık yenilginin ardından dün gece görevden alınmıştı.

