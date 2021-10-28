TBF'den yapılan açıklamaya göre, bazı programlara katılmak üzere İstanbul'da bulunan Bakan Kasapoğlu, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu TBF'nin İstanbul'daki binasında ziyaret etti.

Proje tasarımı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TBF iş birliği ile yapılan, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ arasında inşaat anlaşması tamamlanan Basketbol Gelişim Merkezi'nin incelenmesi amacıyla bir araya gelen ikili, 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan proje için detayları görüştü.

"Basketbol Gelişim Merkezi" projesi

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te hizmete girmesi öngörülen "Basketbol Gelişim Merkezi" projesinde 10 bin kişilik spor salonu yer alacak.

Bunun yanında yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı 3 adet altyapı salonunun bulunacağı merkezde, milli takımların çalışmalarını yapabileceği milli takım antrenman salonu ve kamp merkezi yer alacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde ayrıca, basketbol müzesi, basketbol kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme-içme alanları ile modern bir otel de yer alıyor.

68 bin 800 metrekare alana kurulacak olan Basketbol Gelişim Merkezi, maçlar, turnuvalar, etkinlikler ve organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir alan olma özelliğine sahip olacak.