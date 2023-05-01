Bakan Kasapoğlu'ndan "İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı" paylaşımı

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, "Günaydın güzel İzmir. Çok emek verdik ama çok da güzel oldu. Projelendirilmesinden ilk kazmanın vuruluşuna, son taraftar koltuğunun son vidasının sıkıldığı anlarda hep buradaydık ama değdi. İzmir'e yakıştı." ifadelerine yer verdi.

Kasapoğlu, "Son halini görmek isterseniz de video burada. Gençler! Gerisi sizde. Hayırlı olsun." ifadeleriyle stadın son haline ilişkin videoyu da paylaştı.