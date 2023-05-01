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Spor
AA 01.05.2023 14:40

Bakan Kasapoğlu'ndan "İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı" paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından 2021'de açılan İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın yapım sürecine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Bakan Kasapoğlu'ndan "İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı" paylaşımı

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, "Günaydın güzel İzmir. Çok emek verdik ama çok da güzel oldu. Projelendirilmesinden ilk kazmanın vuruluşuna, son taraftar koltuğunun son vidasının sıkıldığı anlarda hep buradaydık ama değdi. İzmir'e yakıştı." ifadelerine yer verdi.

Kasapoğlu, "Son halini görmek isterseniz de video burada. Gençler! Gerisi sizde. Hayırlı olsun." ifadeleriyle stadın son haline ilişkin videoyu da paylaştı.


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Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir
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