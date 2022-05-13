Haber Giriş: 13 Mayıs 2022 Cuma 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İtalya'yı mağlup ederek altın madalya kazanan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Harika bir performans gösteren milli voleybolcularımızı tek tek kutluyor, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mehmet Muharrem Kasapoğlu Voleybol
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