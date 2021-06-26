Bakan Kasapoğlu, kutlama mesajında Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

"Fenerbahçe Kulübünün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı-lacivertli kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu

"Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda, yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik ederiz."

Beşiktaş

"Fenerbahçe Kulübünün bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul toplantısında Ali Koç'un yeniden başkan seçildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eder; ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz."