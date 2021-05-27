Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 14:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu ve Bakan Çavuşoğlu'ndan millilere ziyaret
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takım'nı ziyaret etti.
Millilerin kamp yaptığı otelde öğle yemeğinde teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcularla biraraya gelen Bakan Kasapoğlu ile Bakan Çavuşoğlu, hem bugünkü Azerbaycan maçında hem de 11 Haziran'da açılış maçı oynayacakları EURO 2020'de milli kafileye başarılar diledi.
Her iki bakan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın bugüne kadar aldığı sonuçlarla tüm Türkiye'yi sevindirdiğini, turnuvada da herkesin tek yürek olarak Bizim Çocuklar'ı destekleyeceğini belirttiler.
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