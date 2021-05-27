Millilerin kamp yaptığı otelde öğle yemeğinde teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcularla biraraya gelen Bakan Kasapoğlu ile Bakan Çavuşoğlu, hem bugünkü Azerbaycan maçında hem de 11 Haziran'da açılış maçı oynayacakları EURO 2020'de milli kafileye başarılar diledi.

Her iki bakan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın bugüne kadar aldığı sonuçlarla tüm Türkiye'yi sevindirdiğini, turnuvada da herkesin tek yürek olarak Bizim Çocuklar'ı destekleyeceğini belirttiler.