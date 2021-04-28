Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda Kütahya Valisi Ali Çelik, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Kütahya heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı.

Kasapoğlu, bir ay önceki ziyaretinde istişareler neticesinde ortak akılla Kütahya için aldıkları yatırım kararlarını imzalayacaklarını belirtti.

"Kütahya öncü şehir, kuruluşun, kurtuluşun şehri, güçlü yarınlar için yürüyüşümüzde istikbalimiz adına da gençleriyle değerli halkıyla ümit veren ve ülkemizin bugüne kadar milli irade noktasında en güçlü şekilde yanında olan şehirlerimizden bir tanesi."

Bakan Kasapoğlu, Kütahya'ya hizmetin, 81 vilayete olduğu gibi bir onur vesilesi olduğunu ifade etti.

"Gençlik ve spor yatırımlarında Kütahya'yı farklı bir boyuta taşıyoruz. Elbette bugünkü yatırımlarımız çok değerli ama ondan sonra da tüm Kütahya'nın sporun tüm branşları için yanında olmaya, tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, Kütahya ziyaretinde önemli yatırımların açılışlarını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"Emek'teki yurdumuz, hakikaten yurt kapasitemiz, konforumuz apayrı bir boyuta geldi. Emek'teki yurdumuzu sizlerle birlikte hizmete aldık. Tavşanlı'daki gençlik merkezimiz, çok farklı güzel bir eseri Tavşanlı'ya kazandırdık, birlikte açtık ve yine spor salonumuzu pek çok branşın faaliyette bulunabileceği çok hoş bir eser olarak hizmete açtık. Kütahya'mızın TOKİ bölgesindeki yarı olimpik havuzumuz, en yeni havuzlarımızdan biri olarak hizmete açıldı."

Kasapoğlu, Kütahya'da tüm yöneticilerle teşkilatlarla bir araya geldiklerini ve köylerine mahallelerine varana kadar yapılabilecek yatırımları değerlendirdiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Sporcularımız Avrupa şampiyonalarında pek çok branşta bizleri gururlandırdı"

Bakan Kasapoğlu, Kütahya'ya yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlarda neler olduğuna ilişkin de konuştu.

"Spor salonları, gençlik merkezleri, merkez ve ilçelerde 80'e yakın semt sahaları, tenis kortları, havuzlar var. Gediz'de gençlik kampımız var; tüm Türkiye'ye hitap edecek şekilde ve hakikaten kış sporlarında farklı bir boyuta taşıyacak teleferik sistemimiz; Murat Dağı'ndaki yeni projemiz ve bununla birlikte pek çok projemiz inşallah en kısa zamanda el birliğiyle bunları Kütahya'mıza kazandıracağız."

Kasapoğlu, bu hizmetlerin tüm Kütahya sathına kazandırılacağını ve sonrasında da bu tesisleri tüm vatandaşlar tarafından 7/24 kullanılacağı şekliyle hizmete sunmanın da kendileri için bir görev olduğunu kaydetti.

Kasapoğlu, Kütahya'ya yapılan yatırımlar ve çalışmalarla ay-yıldızlı şanlı bayrağı gururla dalgalandıracak yarınların şampiyon sporcularının birlikte yetiştirileceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Sadece birkaç branş değil pek çok branşa hitap edecek çalışmalarımız var"

Bakan Kasapoğlu, sporcuların dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gururla temsil ettiklerini dile getirdi.

"Önceki yıllarda yarışacak sporcu dahi bulamadığımız branşlarda bugün tüm dünyaya mal olmuş, dünya tarafından tanınan sporcularımız hamdolsun ki var. İşte gayretimiz bu yönde, bugünkü tesis yatırımlarımız yine bu çerçevede. Sadece birkaç branş değil pek çok branşa hitap edecek çalışmalarımız var. Ortak aklı, bu birliği, bu sinerjiyi sağlamak apayrı bir önem, hamdolsun bizler bu güzel beraberlikle inanıyorum ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her engeli bir bir bertaraf edeceğiz."

"Şanlı tarihimizle ak bir tarihe sahibiz, bunu kimse lekeleyemez"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'yi başka yerlere çekmek isteyenlerin bu emellerine ulaşamayacaklarını vurguladı.

"Şanlı tarihimizle ak bir tarihe sahibiz, bunu kimse lekeleyemez, Allah'a şükürler olsun. Ecdadımız, asaletiyle, adaletiyle dünyaya meydan okumuş bir ecdat, ecdadımızın izinden yine adaletimizle, merhametimizle yarınlara yürümeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin 2023 vizyonu, 2053 ve 2071 vizyonu yine gençlerimizin omzunda yükselerek devam edecek. Bu çerçevede Cumhur İttifakı'mız Kütahya'nın en güzel örneklerinden bir tanesi. Cumhur İttifakı'mızla inşallah hem 2023 hem sonrası inanıyorum ki her alanda güçlü Türkiye; sanayisiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, sağlıyla, ulaştırmasıyla her alanda olduğu gibi gençleriyle ve spor geleceğiyle de çok çok daha güçlü olacak."

Kütahya heyeti de konuşmalarında Bakan Kasapoğlu'na yatırımlardan dolayı teşekkür etti.