Galatasaray, zirve yarışından kopmadı. Sarı kırmızılı ekip, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u tek golle geçti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Emre Akbaba ağlarla buluşturdu.

4 maçlık aradan sonra evinde galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray, puanını 72'ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

36. dakikada Etebo'nun ortasında ceza sahası sağ çaprazındaki Şener Özbayraklı, meşin yuvarlağı Halil Dervişoğlu'na indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

45+1. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından sol çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Sehic, direk dibinden topu kornere çeldi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta gitti.

53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

70. dakikada Babel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Sehic'ten döndü. Konyaspor savunması sonrasında meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

79. dakikada soldan ceza sahasına giren Guilherme'nin yerden ortasında kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlağa arka direkteki Cikalleshi yetişemeyince konuk takım net bir fırsattan yararlanamadı.

GOL - 87. dakikada sol çaprazda topu alan Ryan Babel topu sağına doğru çekip uzak mesafeye rağmen çok sert vurdu. Kaleci Sehic'in sektirdiği topu kale ağzında Emre Akbaba tamamladı. 1-0

90. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer Bayram, çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Sehic'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direğe de çarparak kornere gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı (Dk. 68 Linnes), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 46 Taylan Antalyalı), Emre Kılınç (Dk. 46 Emre Akbaba), Gedson Fernandes, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Falcao), Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed (Dk. 46 Babel)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 83 Volkan Fındıklı), Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande (Dk. 72 Musa Çağıran), Sekidika, Rahmanovic, Shengelia (Dk. 72 Bytyqi), Kravets (Dk. 54 Cikalleshi)

Gol: Dk. 87 Emre Akbaba (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kravets, Dk. 73 Barış Yardımcı (İttifak Holding Konyaspor)