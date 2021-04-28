Lider Beşiktaş zirve mücadelesinde hata yapmadı.

Beşiktaş'ın gollerini 16. dakikada Kevin N'Koudou, 57. dakikada Gökhan Töre, 75. dakikada Rachid Ghezzal filelerle buluşturdu.

Çaykur Rizespor'un gollerini 87. dakikada İsmail Köybaşı, Dk. 89. dakikada Damjan Djokovic kaydetti.

Rizespor ligde galibiyet hasretini iki maça çıkararak alt sıraların da kazandığı haftada önemli kayıp yaşadı. 14'üncü yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 42 puanda kaldı.

Konuk ekip Beşiktaş ise üst üste 6. maçından da namağlup ayrılarak 78 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 6-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

1. dakikada savunmanın hatasından yararlanan N'Koudou, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

2. dakikada Beşiktaş'ta sol taraftan Hutchinson'un ceza yayı üzerine pasında Ljajic'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın yatarak çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

5. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın ceza yayı üzerine pasında Gökhan Töre'nin dönüp plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına giren ve çalımlarla son çizgiye inen Ghezzal'ın içeriye çevirdiği topta, N'Koudou altıpas önünden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

18. dakikada sağ taraftan Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası sağ çaprazından Ljajic'in vuruşunda, top ağlara gitti. VAR incelemesi yapılan pozisyonda, Gökhan Töre ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

33. dakikada Talbi'nin hatasında topu kapan Ljajic, meşin yuvarlağı Ghezzal'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Remy'nin sağdan ceza sahasına ortasında, Talbi'nin penaltı noktası civarından vuruşunda, top üstten auta gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

44. dakikada De Souza'nın ceza sahası içerisine aşırtma pasında, Vida'nın müdahale ettiği topu altıpas önünde Hutchinson filelere gönderdi. VAR incelemesi yapılan pozisyonda, Vida'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

Mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 57. dakikada savunmanın arkasına atılan topla sağ kanatta buluşan Gökhan Töre, ceza sahasına sokuldu. Dar açıdan uzak köşeye doğru şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-2

GOL - 75. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına doğru sokulup sol ayağı ile uzak köşeye çok güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-3

GOL - 87. dakikada serbest vuruşu İsmail Köybaşı kullandı ve topu köşeden ağlara gönderdi. 1-3

GOL - 89. dakikada sağ kanattan Moroziuk'un kale sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Djokovic kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-3

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 46 Mykola Moroziuk), Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan (Dk. 17 Remy), Sabo (Dk. 67 Godfred Donsah), Michalak (Dk. 46 Abdullah Durak), Boldrin (Dk. 78 Fernando), Samudio

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Vida, Welinton, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Hutchinson (Dk. 78 Francisco Montero), Ljajic (Dk. 85 Bernard Mensah), N'Koudou, Gökhan Töre (Dk. 62 Cyle Larin).

Goller: Dk. 16 N'Koudou, Dk. 57 Gökhan Töre, Dk. 75 Rachid Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 87 İsmail Köybaşı, Dk. 89 Damjan Djokovic (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 36 Ljajic (Beşiktaş)