Fatih Karagümrük, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamadığı için maç Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynandı.

13. dakikada Eren Albayrak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen, 24. dakikada Borini'nin fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran kırmızı-siyahlı ekip, 34. dakikada Fredy'nin penaltıdan, 90+4. dakikada ise Amilton'un gollerine engel olamadı: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona ererken, Fatih Karagümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça çıktı. İstanbul temsilcisi, 51 puanla 9. sırada yer aldı.

Fraport TAV Antalyaspor ligde 3 maç sonra puan aldı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3 maç sonra puanla tanıştı.

Ligde üst üste 3 maç kaybeden kırmızı-beyazlı ekip, Fatih Karagümrük karşısında bu sezon 16. beraberliğini aldı ve Sivasspor ile Süper Lig'in en çok berabere kalan ekibi oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, 43 puanla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Savunmadan gelen uzun topla bir anda Fatih Karagümrük defansının arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Orgill'in şutu direkten döndü.

GOL - 13. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan hızla depar atan Lens ceza sahası içine girdiği gibi yerden topu sert ortaladı. Eren Albayrak topu uzaklaştırmak isterken kendi filelerine gönderdi. 1-0.

GOL - 24. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bartolicci'nin topuğuyla verdiği şık pasta Borini savunmanın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşa Boffin müdahale etmeyi başarsa da seken topa tekrar çizgi üstünde dokunan Borini meşin yuvarlığı ağlara gönderdi. 2-0.

GOL - 34. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan depar atarak hızla ceza sahasına giren Hamilton, Ndao'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Fredy, kalecinin sağına doğru vurarak penaltıyı gole çevirdi. 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in sert şutunda, kaleci Viviano topu kurtardı.

60. dakikada ceza sahasına yakın bölgede Fredy'nin iyi kontrol ederek kaleye gönderdiği topu, kaleci Viviano son anda çelmeyi başardı.

86. dakikada Nuri Şahin'in kullandığı köşe atışında Naldo'nun kafa vuruşunda, top yerden sekip üst direkten döndü.

GOL - 90+4. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skoru eşitledi. Nuri Şahin'in orta sahaya yakın bir noktadan içeriye doğru gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkan Fredy, bir anda sağ çaprazda boş kaldı. Fredy'nin bekletmeden yerden ortasında topla buluşan Amilton, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 46 Roco), Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 73 Muhammed Pehlivan), Biglia, Bertolacci (Dk. 87 Aksel Aktaş), Ndao, Efe Tatlı (Dk. 63 Castro), Lens (Dk. 73 Salibur), Borini

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm (Dk. 80 Ali Eren İyican), Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Drole (Dk. 42 İmeri), Orgill (Dk. 84 Mert Yılmaz)

Goller: Dk. 13 Eren Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 24 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 34 Fredy (Penaltıdan), Dk. 90+4 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Ufuk Akyol, Dk. 90 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 49 Bertolacci, Dk. 62 Roco, Dk. 87 Zukanovic, Dk. 89 Salibur, Dk. 89 Castro (Fatih Karagümrük)

David Sassarini: Rakipte iyi, süratli oyuncular var

Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu David Sassarini, ilk yarıdaki performansı ikinci devreye yansıtamayınca maçın berabere bittiğini söyledi.

Sassarini, Bursa'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda üreten tarafın kendileri olduğunu dile getirdi. Sassarini, ikinci yarıda oyunu kendi alanlarında kabul ettiklerini belirtti.

"İki yarı da farklı olunca kötü bir sebebe yol açtı. Burada koronavirüs vakası atlatmış oyuncularımızın kondisyonunun etkilendiğini göz ardı etmemek lazım. Beraberlik maçın doğal bir sonucu. Rakipte iyi, süratli oyuncular var. Kısa ortalar yapabilen ve kontrataklara çabuk çıkan oyuncular var. Bunlar da maçın sonucuna etki etti."

Ersun Yanal: Geri dönüş güzel oldu

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbol açısından iyi bir maçı geride bıraktıklarını aktardı.

[Fotoğraf: İHA]

Yanal, ikinci yarı iyi futbol oynadıklarına dikkat çekti.

"Fatih Karagümrük taktiksel olarak çok farklı organizasyonlar denemeye çalışan ve başaran bir takım. Top oynamaya odaklanmış bir takım. Biz çok eksik olmamıza rağmen onlara iyi cevap verdik. Özellikle genç oyuncuların tepkisi iyiydi. Hem hastalıklar hem sakatlıklar, bizim yolumuzu oldukça zora sokan şeyler oldu. Yeni oyuncularımızın performansları iyiydi, umutla bakıyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda daha da gelişerek oynamayı ve genç oyuncularımızı geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bugün oyuncularımın tavrından dolayı teşekkür ederim. Geri dönüş güzel oldu."