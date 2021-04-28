Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları 29 Nisan Perşembe günü oynanacak. Manchester United ile Roma, Villarreal ile Arsenal karşı karşıya gelecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final heyecanı, 29 Nisan Perşembe TSİ 22.00'de oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.
İspanya'nın Villarreal takımı ise La Ceramica'da bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'ı ağırlayacak.
Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.
26 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak finale yükselecek takımlar, 6 Mayıs'taki yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi
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