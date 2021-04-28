Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final seyircisiz oynanacak
Almanya'nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu Dörtlü Finali seyircisiz oynanacak.
Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Dörtlü Final karşılaşmalarının seyircisiz yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği ligde, play-off çeyrek final maçları 4 Mayıs'a kadar tamamlanacak.
2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 28-30 Mayıs'ta Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da düzenlenecek.
Etiketler: Basketbol
Son Haberler
- 15:03
- 14:41
- 14:34
- 14:43
- 14:36
Sıradaki Haber
Basketbolda Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz