Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'nın 1-18 Eylül 2022 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi TSİ 14.00'te, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Verti Music Hall'de yapılacak.

24 takım dört gruba yerleşecek

FIBA'nın dijital kanallarından canlı yayınlanacak kura çekiminde, turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı dört gruba yerleştirilecek. Grup aşamasını ilk dört sırada tamamlayan 16 takım çapraz eşleşecek.

Milliler 3. torbada yer alıyor

Türkiye, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde, Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbada yer alıyor.

Milli takım, grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

Torbalarda yer alan ülkeler şöyle:

1. torba: İspanya, Sırbistan, Yunanistan, Fransa

2. torba: Litvanya, Rusya, İtalya, Çekya

3. torba: Polonya, Hırvatistan, Türkiye, Slovenya

4. torba: Almanya, Ukrayna, Finlandiya, Gürcistan

5. torba: Belçika, Macaristan, İsrail, Büyük Britanya

6. torba: Bosna Hersek, Hollanda, Estonya, Bulgaristan.