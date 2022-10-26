Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve eski futbolcu Clarence Seedorf ile bir araya geldi.

Kasapoğlu, iki değerli spor insanını konferansta ağırlamaktan mutlu duyduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Guidetti ve Seedorf'un Türkiye'yi yakından bildiğini ifade eden Kasapoğlu, "Hem futbolla hem voleybolla ilgili potansiyeli daha güçlü değerlendirmek adına her iki misafirle de önümüzdeki günlerde bazı çalışmalar yapacağız. Onları konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Giovanni Guidetti de konferansa davet edilmenin kendisi için onur olduğunu belirterek, çocuklar ve gelecek nesiller için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini kaydetti.

Seedorf da genç nesil ve toplumu daha iyi hale getirmek için geleceğe yönelik bazı fikirleri, projeleri ve hedefleri paylaşmanın kendisi için zevk ve onur olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Genel olarak Türkiye'nin büyük bir hayranı olduğunu aktaran Seedorf, "Burada bir oyuncu olarak birçok harika deneyim yaşadım. Türk sporuna genel olarak katkı sağlayabileceğimi ve elimizden geldiğince her şekilde destek olabileceğimi söylemek isterim." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Marija Pejcinovic Buric ile açıklama yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric'in konferansın hazırlanmasına ve düzenlenmesine çok önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Spor alanında Avrupa Konseyi ve Avrupa ülkeleriyle iş birliğine ve iletişime, tecrübe paylaşımı ve iyi uygulamalar açısından büyük önem verdiklerini belirten Kasapoğlu, "Türkiye, 2020 yılında EPAS'a imza atarak spor yöneticiliği konusundaki güçlü iradesini ve varlığını uluslararası arenada da göstermiştir. EPAS'a katılımımızla güçlenen iş birliğimizin karşılıklı olarak çok verimli sonuçlar getirdiğini özellikle belirtmek isterim. EPAS'ın sporu toplumsal fayda ve küresel değerlerle buluşturma vizyonu, ülkemizde uyguladığımız çok yönlü spor politikalarımızla örtüşmektedir." dedi.

Avrupa'nın bir parçası olarak bundan sonra da proaktif olarak spor alanındaki katkılarını sunmaya devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Bu konferans bizi sporu her yönüyle yeniden düşünmeye yönlendiriyor. Konferanstaki çalışmanın sporun çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere herkes için erişilebilir olmasına doğrudan katkı sağlayacağını düşünüyorum. Konferansın sunduğu eşsiz katkı ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için hem Avrupa Konseyi hem de katılımcı ülkelerle iş birliği ve ortaklığımızı geliştirmeye kararlıyız." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ise konseyin, spor alanındaki şike, doping ve stadyumlardaki şiddete ilişkin önemli sözleşmeler ve WADA, FIFA UEFA ve IOC ile olan ortaklıkları sayesinde kıtada önemli bir rol oynadığını söyledi.

Buric, spor müsabakalarının manipülasyonuna ilişkin sözleşmenin bugün imzalanmasından dolayı Kuzey Makedonya ve Türkiye'yi tebrik ettiğini dile getirdi.

"Onayların da yakında geleceğinden eminim. Bu, Avrupa Konseyinin spor için stratejik önceliklerimizi belirleyen stratejisinin ilk yılıdır. Stratejimiz, insan haklarının önemi etrafında inşa edilmiştir ve mahkememizin ilgili içtihatları tarafından yönlendirilmektedir. Dürüstlük, saygınlık ve adil oyuna dayalı, değerlere dayalı spor. Spor, ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için insanları eşit şartlarda bir araya getirme kapasitesine sahiptir. Stratejik önceliklerimize ek olarak, geçen yıl Avrupa Konseyi, üye devletlerimizin Gözden Geçirilmiş Avrupa Spor Şartı'nı kabul etmesiyle büyük ve olumlu bir adım attı. Felsefesi, bu konferansın odak noktasının temelini oluşturmaktadır. Yani herkes için spor. Şart, spora katılımın temel bir hak olarak kabul edildiği konusunda açıktır ve bu ayrımcılığa izin verilmemelidir. Ne katılımda ne özellikle dezavantajlı gruplar için spor tesislerine erişimde. Cinsiyet eşitliği kuruluşumuzun bir önceliğidir ve spor alanında pek çok projede aktifiz.

Çocuklar için sporda, eğitimde, her türlü şiddet veya istismardan korunma ve gelişme anlamında yer alıyoruz."

Buric, sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak spor yapmayı teşvik ettiklerini kaydetti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Herkes için sporu yeniden düşünmek: bireyin sağlığı, yaşamı ve hayalleri için emsalsiz bir destek" ana temasıyla gerçekleştirilen Avrupa Konseyi 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, Avrupa'nın en büyük genç nüfusuna sahip ülkenin bakanı olarak spor bakanlarını Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediklerini anımsatan Kasapoğlu, Avrupa Konseyinin ilkeleri, değerleri ve kararlarıyla, Avrupa coğrafyasının bir cazibe merkezine dönüşmesinde her zaman önemli rol oynadığını dile getirdi.

Kasapoğlu, Türkiye olarak insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ekseninde bir idealler topluluğu olan Avrupa Konseyinin kurucu üyesi olmaktan, bir parçası olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa ile Asya'yı, farklı medeniyetleri buluşturan konumuyla, tarih boyunca farklı kültürlerle yoğun etkileşim içinde bulunulmasını sağladığını belirten Kasapoğlu, bu sayede çok renkli, birbirini tamamlayan, bütünleştiren kültür mozaiklerinin dünya tarihinde sahne aldığını vurguladı.

"Bu ortak kültür ve tarih birliği bizi ortak geleceğe hazırlayan en büyük mirasımızdır. Spor politikalarımızın, mevzuatımızın ve uygulamalarımızın uluslararası kabul görmüş standartlarda yürütülmesini çok önemsiyoruz. EPAS'a (Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşması) 2020 yılında üye olduk. Avrupa Konseyi ile ilişkilerimizin spor alanında geldiği seviye memnuniyet verici. Avrupa ülkeleriyle spor alanında sahip olduğumuz güçlü iş birliğimizi ve iletişimimizi, tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşımı açısından son derece önemsiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Spor diplomasisi de kamu diplomasisinin önemli araçlarından biridir"

Kasapoğlu, EPAS'ın, sporu toplumsal yararla, bütün insanlığın iyi oluşuyla ve evrensel değerlerle birleştirmeye yönelik çabalarını takdirle izlediğini aktardı.

"EPAS'ın, spor alanında Avrupa ölçeğinde kurduğumuz iş birliklerini pekiştiren bir çerçeve sunduğunu ve Avrupa'da sportif standartların geliştirilmesi açısından olumlu sonuçlar verdiğini memnuniyetle gözlemliyorum. Bundan sonra da Avrupa'nın bir parçası olarak spor alanındaki katkılarımızı proaktif bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Günümüzün iletişimi, devletlerden bireylere doğru içerecek şekilde genişlemektedir. Kamu diplomasisi bu genişlemenin bir sonucudur. Spor diplomasisi de kamu diplomasisinin önemli araçlarından biridir. Spor, yüzyılın en önemli güç dinamiklerinin başında gelmektedir. Spor, insanlığın ortak dili olarak bugün karşı karşıya kaldığımız zorlukların aşılması için önemli bir araç, rehber niteliğindedir."

Kasapoğlu, Bakanlık olarak tesisleşmeye ve fiziki imkanları geliştirmeye büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

"Bu sayede sporun tüm toplumsal gruplar için erişilebilir olmasına artırmak ve sağlamak konusunda da pek çok imkanı her geçen gün geliştiriyoruz. Buradaki esas amaçlarımızdan biri uluslararası sisteme entegre bir ülke olarak toplum grupları arasındaki fırsat eşitliğini sağlamaktır. Spor ülkesi olarak spor markasını geliştirirken doping, yapısal ve fiziksel yetersizlikler, sporda şiddet, ırkçılık ve yolsuzluk gibi konularla mücadeleyi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Avrupa Konseyi çatısı altında spor yönetimi alanındaki iş birliklerimizi güçlendirmek hepimiz için öncelikli bir hedef olmalıdır."

Kasapoğlu, bu yılın başında Avrupa Konseyi'nin temsilcisi olarak WADA Mütevelli Heyetindeki görevine başladığını anlattı.

"Nisan ayında düzenlenen 'Barış için Temiz Spor' kampanyasında Türkiye, en aktif ülke olarak en üst sırada yerini aldı. Futbol maçlarında ve diğer spor müsabakalarında bütüncül emniyet, güvenlik ve hizmet yaklaşımı üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin denetim mekanizması olarak kurulan 'Spor Müsabakalarında Emniyet ve Güvenlik Komitesinin ilk ülke izleme ziyareti, 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye yapılacak. Sporda yolsuzluk ile mücadele konusunda uluslararası statüdeki tek anlaşma özelliği taşıyan 'Spor Müsabakalarının Manipülasyonu Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi' yani Macolin Sözleşmesi de bu konferans sırasında imzalanacak. Böylece Türkiye, mücadelesine güç katacak ve kararlılığını uluslararası kamuoyunda net bir biçimde ifade edecektir."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, dil, din, ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, ekonomik durum farklılıklarını aşan evrensel ve etik bir spor idealinin sporda insan haklarının gözetilmesi ve uygulanması bakımından kilit taşı olduğuna dikkat çekti.

"Bu itibarla, spor yapmanın bir insan hakkı olarak tanınması doğrultusundaki çalışmaların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Bütün spor dallarında insan haklarını yetkin bir şekilde korumak doğrultusunda adımlar atmak için üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. Bu konudaki bütün girişimleri gerek EPAS gerek ikili ilişkiler çerçevesinde müşterek pratiklere dönüştürmek konusunda istekliyiz. Sporla ilgili bütün hukuki mekanizmaların değerlendirmelerinde, insan haklarını gözetmelerini önemsiyoruz."

"Görüş ayrılıklarımız yerine ortak hedeflere odaklanmalıyız"

Kasapoğlu, gençliğin dinamizmi ve sporun birleştirici gücünün Avrupa kıtasının cazibe merkezine dönüşmesinde ana enstrümanlar olarak daima ön planda yer aldığını kaydetti.

"Gelecek projeksiyonlarımızı bu iki temel değer üzerinden kurgulamanın yeni yollarını keşfetmek durumundayız. Yeni fırsat alanları oluşturmalı ve onları en iyi şekilde değerlendirebilmenin gayreti içinde olmalıyız. Hep birlikte ortaya koyacağımız iradenin ülkelerimize güç kazandırmasını ve bu ideale yönelik inancımızı ve tutkumuzu daima canlı tutmalıyız. Görüş ayrılıklarımız yerine ortak hedeflere odaklanmalıyız. Birlikte atacağımız güçlü adımların, sporu çok daha kapsayıcı ve insan hakları çerçevesindeki uluslararası normlarla daha uyumlu bir şekilde yaklaştıracağını inanıyorum."

Kasapoğlu, konferansın, sporun gelecek vizyonunu yapılandıran kararlara bir kez daha sahne olacağını ifade etti.

Buric: Spor dünyasına katılmak isteyen bütün bireylere ulaşmak istiyoruz

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric de toplantıda demokrasi ve hukuk devleti kurallarının birçok yerde çökmekte olduğu ve Ukrayna'ya karşı yasa dışı saldırının düzenlendiği bugünlerde insanların iyi örneklere odaklanması ve barışın kapsayıcılığını öne çıkarması gerektiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Konferansın özünün herkes için spor olduğuna dikkati çeken Buric, sporun herkes için temel bir hak olduğunu, ayrımcılığa izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Sporda şiddetin önlenmesi için çalıştıklarını aktaran Buric, sporda nefret söylemleri ile de mücadele ettiklerini söyledi.

Buric, konferansta göçmenlerin spor ortamına katılmaları konusunun kapsayıcı bir şekilde ele alınacağına dikkat çekti.

"Göçmenlerin mültecilerin toplumumuza entegre olmaları noktasında engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Spor dünyasına katılmak isteyen bütün bireylere ulaşmak istiyoruz."

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi üyesi Linda Hofstad Helleland ise sporun, ülkeleri çok daha güçlü toplumlar haline getireceğini ve ülkeleri birleştireceğini belirtti.

Cinsiyet ve sosyal ekonomik statüyü dikkate almaksızın yapılan sporun, sosyal bütünlüğe ve entegrasyona katkı sağlayacağını aktaran Helleland, ayrımcılığa ve şiddete karşı da mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.