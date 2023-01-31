Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burç Ormanı'nda düzenlenen "Gastronomi Kampı"nda, gençlerle olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kasapoğlu, Türkiye'nin en yeni gençlik mekanlarından birinde olduklarını belirtti.

"Her yönüyle mükemmel bir gençlik kampındayız. Ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizi bağrına basacak bu kampın gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Kasapoğlu, bakanlık olarak dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip olduklarını ifade etti.

"800 yurt, 850 bin yurt kapasitesi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir alt yapı, bir network ve bu bağlamda çok zengin bir hizmet, bir eser politikası. Özellikle kamplarımız, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz bakanlık olarak her geçen gün birer gurur tablosu olarak insanlığın, ülkemizin, tüm halkımızın her daim hizmetinde. Özellikle yurtlarımızın, gençlerimiz için sadece birer barınma mekanı değil, birer yaşam alanı olması bizim en önemli gündemimiz. O yüzden yurtlarımızda spor, sanat, kişisel gelişim, eğitim anlamda ortaya koyduğumuz çalışmalar hem birer yaşam alanı hem de ikinci bir üniversite olma imkanı tanıyor."

[Fotoğraf: AA]

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen kış kamplarında, arkeolojiden güzel sanatlara, spora, siyasete, diplomasiye ve gastronomiye kadar 15 farklı temadaki organizasyonun 15 şehirde düzenlendiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Bu kamplar gençlerimiz için çok verimli ve keyifli olacak. Biliyorsunuz biz hep katılımcı ruhtan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, yurtlarda kalan çölyak hastası gençler için onların hassasiyetine uygun bir şekilde gıda çalışması başlattıklarını ve onlardan güzel dönüşler aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.

"Biz her daim yanınızda olacağız. Nasıl bugüne kadar yanınızda olduysak bundan sonra da sizlerin taleplerine, ihtiyaçlarına göre birlikte olacağız. Yeter ki bu iletişimi devam ettirelim. Gönül bağımızı güçlendirelim. Gönül bağı olduktan sonra gerisi teferruattır. Sizlerle aramıza hiçbir bariyer giremeyecek. Bakanlık olarak sizlerin yanında, sizlerin arkadaşı olarak var olamaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından gençlerle sohbet etti ve şeflerle kestane aşı yemeğini pişirdi.