Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Sadık Dirim Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Türkiye Şampiyonası düzenlenen Tokat'ta halter sporunun geleceğinden umut vadettiğini söyledi.

Ünlü, halterin olimpiyatların temeli olduğunu vurguladı.

"İlk olimpiyatlardan beri var olan bir spor. Halter sporunun gözden düşmesi mümkün değil. Son yıllara baktığınız zaman, halterde sporcu sayısında sürekli artış var, hem bayan hem erkek sporcuda. Kulüp sayısında ciddi bir artış var. Halter müsabakalarına katılan il sayısında artış var. Asla halter sporunda düşüş yok."

Ünlü, Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi sporcuların dünyada az bulunduğuna dikkat çekti.

"Onlar istisna sporcular. Burada şu bir gerçek. Belki bir Naim Süleymanoğlu yetiştiremeyebiliriz ama onun yolunda yürüyecek, olimpiyatlarda madalya alabilecek, dünya şampiyonu olabilecek sporcular mutlaka Türkiye'de yetişecek."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü]

Ünlü, bir süre önce olimpiyatlar için kota müsabakasının yapıldığını söyledi.

"Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi Genç altın madalya aldı. Çok genç bir sporcu. Bu da bize Türk halterinin yürüdüğü yolun doğru olduğunu, gelecekte çok daha başarılı günlere kavuşacağını gösteriyor."

2 bin 500'ün üzerinde halter sporcusu bulunuyor

Ünlü, 2018'de Gençlik Olimpiyatları'nın yapıldığını dile getirdi. Ünlü, 2 bin 500'ün üzerinde aktif olarak halter yapan sporcuları bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"Gençlerde olimpiyat şampiyonu olan 2 sporcumuz var. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar aldılar. Türkiye Halter Federasyonu olarak geleceğe dönük her şeyin en iyisini yapmayı kulüpler, antrenörlerimiz ve sporcularımız ile el ele vererek başaracağız diye düşünüyorum."