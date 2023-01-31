Son yıllarda başarılı sporcuların yetiştiği, kayak sporunun çocukların tutkusu haline geldiği Yüksekova'da, aralarında milli formayı giyenlerin de yer aldığı kayaklı koşu takımı, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

Yaz boyunca karayolu ve yamaçlarda yaptıkları antrenmanlarla güç depolayan yaklaşık 60 sporcu, iki gündür ilçede etkili olan yağışlar sayesinde hazırlıklarını kar üzerinde sürdürdü.

Uzun bir aranın ardından karla buluşmanın mutluluğunu yaşayan sporcular, Türkiye Kayak Federasyonunca 4-6 Şubat'ta ilçede düzenlenecek Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'nda başarılı sonuçlar almak için Kamışlı köyü yakında karlı ve sisli havaya rağmen antrenman yaptı.

Yeterli düzeyde kar olmadığı Van'dan gelerek kampa giren 28 sporcu da aynı bölgede yarışmaya hazırlandı.

[Fotoğraf: AA]

Sami Keskin: Yüksekova terörle değil sporla anılan bir yer olacak

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, hafta sonu Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'nın ilçede yapılacağını, organizasyona birçok ilden yaklaşık 500 sporcunun katılmasını beklediklerini söyledi.

Keskin, ilçeye bu sene geç de olsa karın yağmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

"Bu yarışma 20-22 Ocak tarihlerinde yapılacaktı ama kar olmadığı için ertelendi. İlk defa Türkiye'nin birçok ilinden sporcuyu ilçemizde ağırlayacağız. Bu yarışma ilçede ilk kez yapılıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Buna yönelik hazırlıklarımız da başladı. Bu organizasyon Yüksekova'nın tanıtımına da katkı sağlayacak. İlçemizden de 60 sporcu katılacak. Kayaklı koşuda ülkemizi dünyada temsil eden bir potansiyele sahibiz. 36 milli kayakçımız var. Çoğu ilçe dışında. İlçede şu an aktif 12 milli sporcu var. 5 sporcunun daha milli olmasını bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Keskin, kayağa olan i

[Fotoğraf: AA]

lginin her geçen gün arttığını belirtti.

"Pistlerimiz de açıldığında sadece sporculara değil herkese kayak öğretmeyi planlıyoruz. Milli takımı çalıştıran antrenörlerimiz de var. Sporcularımız büyük çaba gösteriyor. Bakanlığımız, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız bütün desteklerini sunuyor. İlçede 2-3 gün boyunca ciddi bir canlılık olmasını bekliyoruz. Pistlerimizi hazırlayacağız. Biz her zaman şunu diyoruz, Yüksekova terörle değil sporla anılan bir yer olacak."

Antrenörler ve sporcular hazırlıklarını sürdürüyor

Beden eğitimi öğretmeni ve kayak takımı antrenörü Rojbin Ören de uzun zamandır bekledikleri yağışın gerçekleşmesinin sevincini yaşadıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Ören, sisli ve karlı havada antrenmanlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

"Kar geç yağsa da biz karayollarında yaz kayağı, dağ tırmanışı gibi çalışmalar yaptık. Çocuklarımız şu an çalışmalarına devam ediyor. Hepimiz yarışı heyecanla bekliyoruz. İyi dereceler alıp ilçemizi ülkede en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kayaklı koşunun popülaritesi ilçede çok fazla. Kar yağışını avantaja çeviriyoruz. Çocuklarımız da çok yetenekli."

Van'dan gelen kayak takımı antrenörü Halis Korkmaz ise kentte kar az olduğu için 28 sporcuyla ilçeye gelerek kamp yaptıklarını belirtti.

Korkmaz, kamp sonunda yarışlara katılacaklarını vurguladı.

"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün desteğiyle geldik. Türkiye'deki tüm kayaklı koşu sporcuları buraya gelecek. Biz de karlı ve sisli havada antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Buradaki yetkililer ve meslektaşlarımız bize destek sunuyor. Güzel bir çalışma ortamı var. Diğer illerden gelenlerin de buradaki atmosferden memnun kalacağına inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu Ecrin Şirin Canan da 3 yıldır bu sporla ilgilendiğini bildirdi.

"Türkiye şampiyonalarında birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerim var. Zorlu koşullarda çalışıyoruz. Karlı havada gözümüze kar girebiliyor. Çoğu çocuğun gözlüğü yok. Çalışmalar güzel geçiyor. Kar geç geldiği için istediğimiz gibi çalışamadık. Başarılı olmayı hedefliyoruz."

Milli sporcu Melike Bilir de ilçede hava şartlarının zorluğuna alışkın olduklarını anlatarak, 13 yıldır bu sporla uğraştığını ve antrenöre destek olup sporculara katkı sunmak için ilçeye geldiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Vanlı sporcu Gökhan Karakoç ise yarışlar için ilçede kamp yapma gereği duyduklarını aktardı.

"Bize bu imkanı sunan Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize teşekkür ederiz. İlk kar antrenmanımız olduğu için biraz zorlu oldu. Yarışlara kadar hazır hale geleceğiz. Hava şartları zor ama branşımızın doğasında bu var."