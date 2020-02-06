Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Bulgaristan arasında gençlik ve spor alanındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla mutabakat metni imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez binadaki görüşmede yaptığı konuşmada, Bulgar mevkidaşını Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki ülkenin tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu söyledi.

Kasapoğlu, imzalanan mutabakat metninin ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirtti.

"Hem ilişkileri derinleştirmek hem de gençlerimiz ve sporcularımız arasındaki iletişimi artırmak ve bu faaliyetleri çeşitlendirmek arzusundayız. Bu çerçevede gençlerimiz arasındaki karşılıklı değişim programları ve gönüllülük programlarını yaygınlaştırmak özel bir yer tutuyor. Gençlerimizin, gençlik liderlerinin karşılıklı ülke ziyaretleri, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yapılması mutabakata vardığımız konular arasında. Gönüllülük alanında ortak etkinlikler yapmak arzusundayız. Federasyonlar, kulüpler ve Bakanlığın ilgili kurumları aracılığıyla spor alanında iki ülke arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımı çok önemli. Sportif tesislerin karşılıklı olarak verimli şekilde kullanılmasını hedefliyoruz. Geleneksel sporların ve oyunların karşılıklı olarak teşvik edilmesi ve spor turizmi fırsatlarının değerlendirilmesi mutabakata vardığımız konular arasında. Dopingle mücadele her iki ülkenin önem verdiği konular. Bu konuda iş birliğini artırma yönünde gayretlerimiz var. Bu mutabakat metni ile spora yönelik bağlarımızı güçlendireceğimize inanıyorum."

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Kralev: Türkiye'nin organizasyon düzenleme seviyesi mükemmel

Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev ise mutabakat metninin iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesine güç katacağına inandığını belirtti.

"Gençlik ve spor alanında iş birliğimizi artırmak için burada bulunmaktan dolayı onur duyuyorum. İki ülke arasındaki ilişkilerimiz daha da ivme kazanacak. Bu mutabakat metninin sporcularımız ve gençlerimizin yararına olduğuna inanıyorum. Bu sayede daha iyi imkanlara kavuşacaklar. Birçok organizasyona ev sahipliği yaptığı için Türkiye'yi sık ziyaret ediyorum. Ülkenizin uluslararası organizasyonları düzenleme seviyesinin mükemmel olduğunu söylemek isterim."