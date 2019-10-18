Bakanlıkta gerçekleştirilen ve Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in de yer aldığı kabulde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya şampiyonu İbrahim Çolak'ın başarısına dikkati çekerek, "İbrahim, böyle bir ilki yaşatman çok anlamlıydı. Bugün için değil, yarınlar adına umutlar pekişti." dedi.

Cimnastikçileri sürekli takip halinde olduklarının altını çizen Kasapoğlu, "Bu süreci çok güzel bir zamanlamayla, önemli başarılarla tamamladınız. Zor zamanlarda önemli bir mutluluğu bize yaşattınız. Sizlerle ne kadar övünsek az. Özellikle gençler ve çocuklar için rol model oldunuz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, sporun gücünü topluma anlatmaları gerektiğini belirterek, "Sporun neler kattığını, nelerden uzak tuttuğunu anlatmamız lazım. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bu çalışmaları ileri noktalara taşımak zorundayız. Arkadaşlarımızın sayılarını arttırmak için bizlere görev düşüyor. Sizlerin desteği bizler için çok önemli." şeklinde konuştu.

"Sporcularımızın kahramanlara gönderdiği selamlar da yerine ulaştı"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporcuların elde edilen başarıların ardından asker selamı vererek Mehmetçiğe destek olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Sporcularımızın kahramanlara gönderdiği selamlar da yerine ulaştı. Bugün 'Türkiye kazandı.' diye haykırıyorsak, sizlerin de payı var. Kahraman askerimizin, Mehmetçiğimizin cesareti, gayreti, milletimizin basireti ve feraseti ile sizlerin bu noktadaki desteği, mevcut güzel tabloyu oluşturdu. Sahada ve masada kazananan Türkiye'ye hep birlikte eriştik. Ne istediğini bilen ve alan bir Türkiye var. Sizler sahada mücadele ettiniz. Hepimizi ortak noktada buluşturan ülkemize olan sevdamız, Türkiye sevdası. Güçlü Türkiye'ye hep birlikte yürüyeceğiz. Tokyo için tüm imkanlarla sizlerin yanındayız. Ne gerekiyorsa yapacağız. İnanıyoruz ki birlikte Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'nin mührünü güçlü bir şekilde vuracağız. Potansiyelinizin ve gücünüzün farkındayız. Bize bu sevinici yaşattığınız için hepinizin alınlarından öpüyorum."

Sporcuları, federasyon başkanını, antrenörleri ve bakanlıktaki çalışma arkadaşlarını tebrik eden Kasapoğlu, "Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Biz barış toplumuyuz. Binlerce yıllık geleneğimizde, şanlı tarihimizde zulüm yok, barış var, adalet var, mazluma el uzatma var." diyerek sözlerini tamamladı.

Çelen: "Bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz"

Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, kabuldeki konuşmasında, "Bize güvendiğimiz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcularına teşekkür eden başkan Çelen, "Bizim görevimiz, sizlerin sağladığı imkanları sporculara iletmekti. Biz de bunu yaptık. Ne mutluyum ki bizim hayallerimiz sporcu ve antrenörlerimizin gerçekleri oldu. Bu (altın) madalya, şampiyonadaki tüm müslüman ülkelerin tek madalyası oldu. Çok büyük bir iş yaptığımızı fark ettik. Bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Türk cimnastiği, olimpiyat oyunlarında madalyaya yakın olduğunu gösterdi." açıklamasında bulundu.

Dünya Şampiyonası'nda büyüklerde ilk kez altın madalya kazanarak tarihe geçen İbrahim Çolak, "Verdiğiniz desteklerle bu başarıları elde edebiliyoruz." değerlendirmesinde bulunurken, şunları söyledi:

"Milli sporcu olarak uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, önemli görevlerimizden birisi. Bu yarışmada da bunu en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Türk bayrağının en yüksekte yer alması gerekiyor. Tarihi bir yarışma oldu. Altın madalya almama, bunun ülke tarihinde ilk olmasına, olimpiyatlara katılma hakkını elde etmeme çok sevindim. İstiklal Marşı'nı okutup, bayrağı göndere çektirdiğim için çok mutlu oldum. Askerlerimize, Mehmetçiğimize moral olmak istedim. Madalyayı onlara ve Türk halkına armağan ettim."

Organizasyonda gümüş madalya kazanan Ahmet Önder, "Bu başarıya imza attıysak, sporu ve sporcuyu seven bir bakanlık ile yöneticeleri olduğu için. Türk milletinin desteği ve bize olan inancı için teşekkür ederiz." derken, milli sporculardan Nazlı Savranbaşı da, "Arkadaşlarım madalya alırken, sanki ben almış gibi sevindim. Ben de bir gün o madalyayı alacağım." şeklinde konuştu.

"Bu tarihi başarılara tarihi bir ekiple ulaştık" diyen Ferhat Arıcan ise, "Federasyon her zaman yanımızdaydı. Cimnastikten geldiği için başkanımız bizi çok iyi anladı. Biz Türkiye'yiz. İbrahim ve Ahmet'in madalyasında tüylerim diken diken oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gerçekleştirilen kabulde, federasyon asbaşkanı İsmail Göktekin ve antrenörler Yılmaz Göktekin ile Özgür Gümüşlü de yer aldı.

Kabulden sınra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcular, antrenörler ve yöneticilere hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA