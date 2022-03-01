Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Badmintonda Rusya ve Belarus'a yaptırım
Dünya Badminton Federasyonu (BWF), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların yapacağı uluslararası karşılaşmaları askıya aldı.
BWF'den yapılan açıklamaya göre, bu karar Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından dün alınan tavsiye kararları kapsamında alındı.
Rusya ve Belarus'taki tüm uluslararası badminton organizasyonları da iptal edildi.
BWF, Ukrayna halkını ve ülkedeki badminton organizasyonlarını desteklemeye devam edecek.
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