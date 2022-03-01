BWF'den yapılan açıklamaya göre, bu karar Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından dün alınan tavsiye kararları kapsamında alındı.

Rusya ve Belarus'taki tüm uluslararası badminton organizasyonları da iptal edildi.

BWF, Ukrayna halkını ve ülkedeki badminton organizasyonlarını desteklemeye devam edecek.