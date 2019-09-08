Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda tek kadınlarda Neslihan Yiğit gümüş, Özge Bayrak bronz madalya aldı.

Çift kadınlarda mücadele eden Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci de üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA