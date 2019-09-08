Spor
Ali Palabıyık Karadağ-Çekya maçını yönetecek08 Eylül 2019 Pazar 13:57 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 13:58
UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu'nda yapılacak Karadağ-Çekya maçında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Palabıyık, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica Stadı'nda 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak.
Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Ali Palabıyık karadağ-çekya maçı tff euro 2020