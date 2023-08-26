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Spor
DHA 26.08.2023 15:45

Babasından gizli antrenmanlara gittiği güreşte Avrupa Şampiyonu oldu

Milli sporcu Nesrin Baş , babasından gizlice antrenmanlara gittiği güreşte Avrupa şampiyonluğu da dahil, birçok madalya kazandı. 6 kız kardeşin beşincisi olan, babasının "Dangal" filmini izledikten sonra güreşmesine izin verdiğini söyleyen Nesrin Baş, "Hedefim, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak" dedi.

Babasından gizli antrenmanlara gittiği güreşte Avrupa Şampiyonu oldu
[Fotograf: DHA]

Tokat’ın Turhal ilçesi Kargın köyünde yaşayan Alişen ile Melek Baş çiftinin 6 çocuğundan beşincisi olan 21 yaşındaki Nesrin Baş, 6 yıl önce ortaokul sıralarında, öğretmenin de yönlendirmesiyle güreşe ilgi duymaya başladı.

Ancak babası Alişen Baş, kızının güreşmesine karşı çıktı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Nesrin Baş ise annesi ve ablalarının desteği ile babasından gizlice antrenmanlara gitti.

Bir süre sonra güreştiğini öğrenen babasının onay verdiği Nesrin Baş, katıldığı ilk turnuvada Türkiye ikincisi oldu.

Milli sporcu daha sonra da birçok madalya kazandı. Son olarak mart ayında Romanya'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda altın madalya elde etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Dangal filmi ile kaderimiz aynı"

Nesrin Baş'ın babası Alişen Baş, "Nesrin çocukken durmadan ablaları ile güreşmek isterdi. Ortaokula giderken güreşe başlamış. Ben güreşe başladığını duyduğumda okul müdürünün yanına giderek güreş yapmamasını söyledim. Müdür bana 'kaç tane kızın var' dedi. 6 kızımın olduğunu söyledim. Okul müdürü bana 'Dangal filmi var, onu izle' dedi. Ben de izledim. Dangal filmi ile kaderimiz aynı. Onun da oğlu yoktu. 4 kızı vardı. Onu izledikten sonra, kızıma dedim ki, ‘Her daim yanındayım. Devam et sen.’ Avrupa ve Dünya şampiyonu oldu. Kızımla gurur duyuyorum" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Antrenmanlara hep gizlil gizli gidiyordum"

Milli sporcu Nesrin Baş, "Güreşe ortaokulda başladım. Hocam, 'Senin ellerin büyük iyi elense çekersin' dedi. 2017 yılında öyle başladım. İlk başladığım yıllarda babam izin vermedi. Antrenmanlara hep gizli gizli gidiyordum. Annem ve ablalarım hep yanımda oldu. Ablalarımı arardım. Babam eve geldi mi? diye. Babam eve geldi ise gizli girerdim. Dangal filminden sonra da hep destek çıktı" diye konuştu.

Nesrin Baş, hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

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