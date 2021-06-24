Aziz Yıldırım'ın düzenlediği basın toplantısına eski yöneticiler; Mahmut Uslu, Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Abdullah Kiğılı, Yasemin Merçil, Murat Özaydınlı, Nihat Özbağ, Önder Fırat, Mithat Yenigün, İlhan Ekşioğlu, Ozan Balaban ve Cenk Başak katıldı.

Aziz Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti;

'Ben aday olmayacağım bunu bilin ama Fenerbahçe’nin kötü durumundan dolayı ne yapmak lazım onu konuşmak İçin geldim. Yönetim listelerini gördüm. Mahallede seçim yapsanız bu liste olmaz. Kongrede de olacağım.

Fenerbahçe'nin geleceğinde tehlike gördüğüm için konuşacağım. Kongrede gerekirse konuşma yapacağım. 16. madde kesinlikle geçmemeli. Her şeyi satıyor, yarın kulübü de satar. Bunun önüne geçmemiz lazım. 3 senedir bir enkaz edebiyatı var. Çok kötü bir mali tablo alındığı söyleniyor. Biz öyle bir tablo bırakmadık. Ben bu kulübe 50 tane tapu aldım. Kulübün kasasında. Hep mal aldım, hiç düşünmedik. Parayı harcayalım demedik.'

''Hapis mi yattın?''

Ali Koç yönetimi bugüne kadar acaba bir tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bir bekçi kulübesi yaptılar. Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses'i alacak, uçuracak... Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi. 'Ben şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçeli olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Ali Koç 'Ben 3 senede çok sıkıntılar çektim' diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın, herhalde onu diyorsun. Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Bizi kendine rakip olarak görme. Buradaki herkes her zaman Fenerbahçe'nin hizmetindedir. Bizi düşman olarak görme, rakip olarak görme.

''Git Ramos'u, Benzema'yı al''

Ne verdin sen şimdi kulübe bugüne kadar? 50 milyon dolar hibe ettin, 30 milyon dolar da borç verdin. Ben, 1999'da bu kulübe 30 milyon dolar nakit verdim ve sildim. Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ali Koç sen Koç'luğunu bil. Serdar Dursun almak sana yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim haberin olsun. Git Ramos'u, Benzema'yı al. Marcelo'yu al. Roma'dan Dzeko'yu al. Biz böyle yapardık. Geçmişteki transferlere bak kimler gelmiş bu kulübe.

Sayın Ali Koç, basketbol takımını A.Ş haline getiriyorum de. Ben de o A.Ş'yi almaya talibim. Obradovic'i de getireceğim. Her sene de Final-Four oynayacağız. Bizde para çok. Rahmi Koç'a karşı bir sevgim var çünkü hapishanede geldi beni ziyaret etti. Şimdi bir şey söylemek onu kıracak diye valla çekiniyorum.

Ayrıntılar gelecek...