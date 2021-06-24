Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvanın çeyrek final maçları sona erdi.

Rakiplerini mağlup eden Belarus, Fransa, Sırbistan ve Belçika yarı finale kalan takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Belarus-İsveç: 58-46

Fransa-Bosna Hersek: 80-67

Sırbistan-İspanya: 71-64

Belçika-Rusya: 85-83

Organizasyonda yarı final, 5'incilik ve 6'ncılık maçları, 26 Haziran Cumartesi oynanacak. Yarı finalde Belarus-Fransa ve Sırbistan-Belçika, 5'incilik ile 6'ncılık mücadelelerinde ise İsveç-Bosna Hersek, İspanya-Rusya maçları yapılacak.