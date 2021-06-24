2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa gruplarını lider tamamlayarak tur atladı.

Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak son 16'ya adını yazdırdı.

İsviçre, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz ise gruplarında 3'üncü olan en iyi dört takım arısına girerek, yola devam etti.

Slovakya ve Finlandiya gruplarında 3'üncü olmalarına rağmen turnuvaya veda etti.

A Grubunu puansız ve son sırada tamamlayan A Milli Takım ile birlikte, Rusya, Kuzey Makedonya, İskoçya, Polonya ve Macaristan elenen diğer ülkeler oldu.

Her gün iki çeyrek finalistin belli olacağı maçlar TRT 1 ve TRT 4 K'dan canlı yayınlanacak.

26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)

26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)

27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)

27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)

28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)

28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)

29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)

29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)