Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde okçuluk, futbol, masa tenisi ve boks gibi alanlarda yarışmalar düzenleyerek spor hayatı tekrar canlanıyor.

Azez Spor Federasyonunun organize ettiği ilk boks turnuvasına Binneş, Sermada, Dana, Afrin ve Azez ilçelerindeki kulüpler katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Turnuvada boks hakemi Samer Güneyim, yaptığı açıklamada, "Turnuvada en iyi performansı minikler sergiledi." dedi.

İlçede yapılan ilk turnuva olmasına rağmen iyi bir organizasyon düzenlendiğini söyleyen Güneyim, "Bütün kurtarılmış bölgelerde spor hayatı gelişiyor ve iyileşiyor." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Azez Spor Federasyonu Ofis Müdürü Ahmet El Ömer, Azez ilçesinin ilk boks turnuvasına ev sahipliği yaptığını belirterek, turnuvaya 5 boks kulübünden 60 boksörün katıldığını aktardı.

El Ömer, "Elimizde kısıtlı imkanlar var ama yolumuza devam ediyoruz, herkesten destek bekliyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]