Başpehlivan Şaban Yılmaz, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda Koca Yusuf'a Allah'tan rahmet diledi.

Koca Yusuf'un efsane bir pehlivan olduğunu belirten Yılmaz, "İnşallah 'mekanı cennet olur' diyorum. Ebedi hayatta en güzel yerde buluşup ustayla güreş tutarız inşallah." dedi.

Başpehlivan Orhan Okulu da Koca Yusuf'un Kırkpınar'ın efsanelerinden olduğunu ifade etti.

Onların yolunda devam ettiklerini anlatan Okulu, "İnşallah alttan gelen nesillere onları ve kendimizi tanıtarak ata sporunu sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Koca Yusuf'un bugünkü pehlivanların önderlerinden olduğunu belirterek, "Biz de onların geriden gelen nesilleriyiz, saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Koca Yusuf

Bugün Bulgaristan sınırları içerisinde kalan Şumnu kasabasında 1857 yılında doğdu. Atadan güreşçi Yusuf pehlivan, Dursun pehlivan ve Kel İsmail'den ilk güreş eğitimini aldı.

Kırkpınar'a ilk kez 1882 yılında katıldı. Namı arttıkça hem Fransa hem de ABD'de güreşlere davet edildi, orada da meydanı rakiplerine dar eden Koca Yusuf, 1898'de ABD'den dönerken bindiği geminin batması sonucu yaşamını yitirdi.

"Türk gibi güçlü" sözü Koca Yusuf'un güreşlerini seyreden Fransızların deyimleri arasına girdi.

Başpehlivanlar Er Meydanı'nda kura çekiminin ardından güreşleri değerlendirdi.

Orhan Okulu: Hedefim burada altın kemeri kuşanmak olacak

Başpehlivan Orhan Okulu, 7-8 aylık kış sezonunda haftanın 6 günü antrenman yaparak Kırkpınar'a iyi şekilde hazırlandığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Okulu, Kırkpınar'a gelmeden önce 20 günlük kamp yaptıklarını belirtti.

"Tempomuzu biraz daha artırdık, hiçbir sakatlığım yok. Hedefim burada altın kemeri kuşanmak olacak."

Recep Kara: Temennimiz inşallah sakatlık, kaza bela olmadan kürsü yapmak

Başpehlivan Recep Kara da yeni tip koronavirüs salgınının 2 yıldır güreşleri de etkilediğini ifade etti.

Kara, salgının ardından bu yıl güreşseverlerin ata sporunu izlemeye geldiğini anlattı.

"Seyircimiz tribünleri doldurdu. Biz de bunun coşkusunu yaşıyoruz. Er Meydanı tarihi yaşattığımız bir mekan. Bizim için manevi değeri yüksek. Bu yıl 40 yaşıma geldim. Kırkpınar'da 19. senem. Temennimiz inşallah sakatlık, kaza bela olmadan kürsü yapmak. Bu yıl Ali Gürbüz kardeşimizin de kemer senesi. Daha önce 2009 yılında kemeri kaybetmiştim. Kırkpınar bu sene sürprizlere gebe. Tüm çalışan kardeşlerimize başarılar diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Kırkpınar'ı yukarılara çekmeye çalıştıklarını belirtti. Yeşil, gelecek nesillerin Kırkpınar'da aldıkları bayrağı daha da yukarılara taşıyacağını vurguladı.

"Biz de onlara destek vererek mücadelelerini izleriz. Tüm rakiplerime başarılar dilerim."

2005 yılında başpehlivanlığı kazanan Şaban Yılmaz da 45 yaşına geldiğini, bu sene de iddialı olduğunu belirtti.

"Netleşmiş bir şey yok ama bu sene son senemiz. Bütün başpehlivan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcıları olsun."