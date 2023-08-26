Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den milli halterci Cansu Bektaş'a özel madalya

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen madalya takdim törenine, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, asbaşkanlar İlker Özkan ve Yasin Arslan , milli takım teknik direktörü Ferhat Coşkun ile Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Cansu Bektaş katıldı.
Ermenistan'ın Erivan kentinde 15-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterciler 6 altın, 10 gümüş, 6 bronz madalya kazanmış, kadın milli takımı ayrıca yarışmayı Avrupa şampiyonu olarak tamamlamıştı.
Şampiyonada kadınlar 45 kiloda podyuma çıkan Cansu Bektaş, koparmada 72, silkmede 90 ve toplamda da 162 kilo ile 3 Avrupa gençler rekoru kırarak 3 altın madalya birden kazanmıştı.
Milli halterciler, şampiyona sonrasında kendilerini Bakü'de kabul eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev huzurunda kazandıkları madalyaları Azerbaycan halkına armağan etmişti.
"Azeri kardeşlerim için aldım madalyamı onlara armağan ediyorum."— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 15, 2023
"Buradan onlara selam olsun. Sizi çok seviyoruz, yanınızdayız."
Şampiyon sporcularımız Cansu Bektaş ve Gamze Altun, kazandıkları madalyalar sonrası hislerini @trtspor ile paylaştı. pic.twitter.com/NKviUerrGA