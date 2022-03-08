Milli hakem Aydan Yazıcıoğlu, spora küçük yaşlarda başladığını anımsattı.

"Çocukken tekvando, voleybol, basketbol oynadım. Ben lise yıllarında yüzme öğrendim. Sualtı sporuna da o yıllarda başladım. Uzun mesafeciydim aynı zamanda sualtı hokeyi ile ragbisi de yaptım. Sabahın 5'inde antrenman yapardım. Gece 12'de yine antrenmanımız olurdu. Hem sualtı hokeyinde hem de ragbi branşında milli takıma seçildim. Bugünlere çok emek vererek geldim."

40 yaşındaki Yazıcıoğlu, sporcuyken aynı zamanda hakemlik eğitimi aldığını anlattı.

"Hem mono yüzdüm, hem hokey yaptım hem de ragbi. Çünkü bizim zamanımızda sporcu her türlü branşı yapabiliyordu. O dönem branş seçme şansımız pek yoktu. 21 yıllık hakemim. Sporcu olduğum için o dönem hakemlik yapmadım. En son milli takım seçmelerinden sonra ( takıma küsünce) sporu bıraktım. Sualtı branşını çok seviyorum, içinde olmak için hakemlik yapmayı özellikle istedim. Hakem olursam sporcuyken yaşadığım haksızlıkların başkalarına yapılmayacağını düşündüm. Bu da hakemlik yapmama neden olan bir düşünce oldu. Gelecek neslin sporcularının hatalarını göreyim, emeklerine sahip çıkayım istedim."

[Fotoğraf: AA]

"Çok sayıda kadın takımı var"

Aydan Yazıcıoğlu, sualtı hakemi olmanın kolay bir şey olmadığına dikkati çekerek, "Çünkü gençlerle yarışıyorsunuz. En az onlar kadar hızlı yüzmelisiniz ki onların hatalarını yakalayasınız." dedi.

Yazıcıoğlu, bunun için beep adıyla bir dizi testlerden geçtiklerini anlattı.

"Bu testleri düzenli geçemezseniz maç yönetemiyorsunuz. Sadece masa hakemi olarak kalabiliyorsunuz. Onun için kondisyonumuz genelde iyi olur çünkü sürekli yüzüyor ve antrenman yapıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Yazıcıoğlu, Türkiye'nin sualtı branşında başarılı bir ülke olduğunu altını çizdi.

"Sualtında şanslıyız. Çok sayıda kadın takımı var. Dolayısıyla kadın hakemimizin sayısı da iyi düzeyde. Sualtında görev yapan 20'nin üstünde kadın hakemimiz var. Su üstünde görev yapanları eklersek bu rakam 100'ü geçer. Erkek hakemlerle eşit düzeyde olduğumuzu söyleyebilirim. Başarıda da iyi durumdayız. Bu yapılan beep testlerimizde de çok net görülüyor. Ben sporcuyken 65 yaşında hakemler vardı. Avrupa ve dünya şampiyonalarında en çok dikkatimi çeken şey buydu. Onları görünce bu sporu bırakınca bende onlar gibi hakemlik yapacağım dedim ve hala devam ediyorum."

"Kadınlara özellikle destek olunmalı"

Aydan Yazıcıoğlu, aynı zamanda anaokulu öğretmeni olduğunu ve iki işi bir arada yaptığı söyledi. Yazıcıoğlu, üniversite okumaya devam ettiğini anlattı.

"Çocuk gelişimi bölümü mezunuyum. Spor yönetimi de okudum. Şimdi ise iş güvenliği uzmanlığı bölümü okuyorum. Kondisyonumu korumak adına açık su yarışlarına katılıp yüzüyorum. Sürekli antrenman yapıyorum. Herkesin sağlığı ve eğitimi için spor yapması gerekiyor."

[Fotoğraf: AA]

Yazıcıoğlu, Türk kadının çok yetenekli olduğuna kaydetti.

"Kadınlara özellikle destek olunmalı. Çünkü Türk kadını çok yetenekli ve kuvvetli. Destek verildi mi Türk kadınının başaramayacağı şey yoktur. Yurtdışına gidip maç yöneten uluslararası hakemimizde var. En büyük hayalim sualtında Avrupa ve dünya şampiyonalarında görev almak. 8-10 hakemle ülkemizi en temsil edebileceğimize inanıyorum. Neden olmasın. Bunu hakkediyoruz. Çünkü iyi yöneten, kural bilgisi iyi olan çok hakemimiz var. Uluslararası bir şampiyonada bir final maçı yönetmeyi çok isterim."