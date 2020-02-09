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Ay-yıldızlılar teniste Lüksemburg'a şans tanımadı
[Fotoğraf: TRT Spor]
Kadın tenisinin ülkeler düzeyindeki organizasyonu FED Kupası'nda mücadeleler sürüyor. Avrupa-Afrika Bölgesi grubunda yarışan Türkiye, son maçında Lüksemburg'u 3-0 yendi.
Tenisin önemli organizasyonlarından FED Kupası, Lüksemburg'da devam ediyor.
Kadın tenisinin ülkeler düzeyindeki buluşmasında son iki maçında Polonya ve Slovenya'ya yenilen Türkiye, B Grubu’ndaki son maçında ev sahibi Lüksemburg ile karşılaştı.
Serinin ilk maçında Berfu Cengiz, rakibi Tiffany Cornelius'u 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
İkinci karşılaşmada Pemra Özgen de, Eleonora Molinaro'yu 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenince, milliler 2-0 öne geçerek, kazanmayı garantiledi.
Lüksemburg son müsabaka olan çiftler maçına çıkmadı ve Türkiye, seriden 3-0 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle grubunu beşinci sırada tamamlayan Ay Yıldızlılar, 2013’ten beri boy gösterdiği 1. Grup’taki yerini korudu.
Etiketler: tenis FED Kupası LüksemburgSon Güncelleme: 9 Şubat 2020 Pazar 13:14
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