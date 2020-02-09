Tenisin önemli organizasyonlarından FED Kupası, Lüksemburg'da devam ediyor.

Kadın tenisinin ülkeler düzeyindeki buluşmasında son iki maçında Polonya ve Slovenya'ya yenilen Türkiye, B Grubu’ndaki son maçında ev sahibi Lüksemburg ile karşılaştı.

Serinin ilk maçında Berfu Cengiz, rakibi Tiffany Cornelius'u 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

İkinci karşılaşmada Pemra Özgen de, Eleonora Molinaro'yu 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenince, milliler 2-0 öne geçerek, kazanmayı garantiledi.

Lüksemburg son müsabaka olan çiftler maçına çıkmadı ve Türkiye, seriden 3-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle grubunu beşinci sırada tamamlayan Ay Yıldızlılar, 2013’ten beri boy gösterdiği 1. Grup’taki yerini korudu.