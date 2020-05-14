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Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Avusturya 1. Futbol Ligi'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi.
Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, takımların 15 Mayıs'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri belirtildi.
Müsabakaların 2 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı ve her maçtan önce oyunculara Covid-19 testi yapılacağı kaydedildi.
Ligde 3 günde bir maç oynanacağı ve sezonun 15 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
Öte yandan, Salzburg ile Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası finalinin ise 29 Mayıs'ta oynanacağı duyuruldu.
Etiketler: Avusturya 1. Futbol LigiSon Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 13:47
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