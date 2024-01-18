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Spor
AA 18.01.2024 10:40

Avustralya Açık'ta Swiatek ve Zverev üçüncü turda

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ile tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev, 3. tura yükseldi.

Avustralya Açık'ta Swiatek ve Zverev üçüncü turda

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 5. gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

Kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğu için mücadele eden Polonyalı raket Swiatek, ikinci turda geçen yılın finalisti ABD'li Danielle Collins ile karşılaştı.

Dünya klasmanının 62. basamağında yer alan Collins'i 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup eden Swiatek, tur atlayan taraf oldu.

Turnuvaya zorlu bur kurayla başlayan ve ilk iki turda Sofia Kenin ile Danielle Collins'i eleyen Polonyalı sporcu, Çek Linda Noskova ile eşleşti.

Dünya klasmanında 50. sırada yer alan 19 yaşındaki Noskova, iki yıldır mücadele ettiği grand slam ana tablolarında ilk kez üçüncü tura çıktı.

5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, dünya klasmanının 51 numarası Fransız Clara Burel'e 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek ikinci turda elendi.

Zverev ve Ruud 5 sette kazandı

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, elemelerden gelen Slovak Lukas Klein'i 7-5, 3-6, 4-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti.

11 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, Avustralyalı Max Purcell'i 6-3, 6-7, 6-3, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 3-2 yenerek üçüncü tur biletini aldı.

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