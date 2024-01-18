Puslu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.01.2024 10:30

24 milli sporcu 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ter dökecek

Türkiye'den 24 sporcunun katılacağı 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları, 19 Ocak Cuma günü Güney Kore'de başlayacak.

24 milli sporcu 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'nda ter dökecek

Gangwon eyaletinde 19 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 4. Kış Gençlik Olimpiyatları'na, PyeongChang, Gangneung, Hoengseong ve Jeongseon kentleri ev sahipliği yapacak.

Eşit sayıda kadın ve erkekten oluşan 1900 sporcunun yer alacağı organizasyonda alp disiplini kayak, serbest stil kayak, snowboard, kayaklı koşu, kuzey kombine, kayakla atlama, biatlon, curling, buz hokeyi, kızak, yarış kızağı, skeleton, artistik buz pateni, sürat pateni ve kısa kulvar sürat pateni olmak üzere 15 disiplinde 81 madalya müsabakası yapılacak.

Oyunlarda Türkiye'yi 18'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere toplam 24 sporcu temsil edecek.

Gangwon 2024'te mücadele edecek Türk sporcular şunlar:

3'e 3 buz hokeyi: Beray Derin Okut, Azra Betül Kılaç, Melis Arslan, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Melisa Çağdaş, Dolunay Beren Erbakan, Fatma Bengisu Açarı, Azra Nur Şenyuva, Ekin Daş, Eylül Daş, Ece Eraşcı, Tan Nisan Göksal, Eda Seçen

Alp disiplini kayak: Ada Hasırcı, Thomas Kaan Onol Lang

Biatlon: Zülal Türk

Curling: Muhammed Taha Zenit, Muhammet Berat Ateş, Burcu Haşıl, Şüheda Karacalı, Derya Ekmekçi, Berat Aybar

Kısa kulvar sürat pateni: Muhammed Bozdağ, Toprak Efe Eroğlu

Kış Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye

Türkiye, ilk kez 2012 yılında Avusturya'nın Innsbruck kentinde düzenlenen Kış Gençlik Olimpiyatları'na 4 sporcuyla katıldı. Norveç'teki Lillehammer 2016'da 13, İsviçre'deki Lozan 2020'de ise 14 milli sporcu yarıştı.

Organizasyonda madalya kazanan tek Türk sporcu, Lozan 2020'deki 3'e 3 buz hokeyi karışık takım yarışmasında bronz madalya elde eden Sidre Özer oldu.

Sıradaki Haber
Fenerbahçe Beko Litvanya deplasmanında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:52
İsrail’in saldırılarından sonra Gazze’de düşük yapma oranı yüzde 300 arttı
10:49
DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
10:42
İran Pakistan'ın maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
10:32
Trump'ın Maine eyaletindeki ön seçimlerde oy pusulasında yer alamayacağına ilişkin karar ertelendi
10:30
ABD, 3 gün önce görevden ayrılan eski Guatemala Devlet Başkanı'nın ülkeye girişini yasakladı
10:28
ABD'de bir okul bölgesi "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunan karar aldı
Gazze'de günlük yaşam
Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
İsrail yine üniversite vurdu
İsrail yine üniversite vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ