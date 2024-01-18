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Spor
AA 18.01.2024 10:16

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı, 19 Ocak Cuma günü oynanacak tek müsabakayla başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor
[Fotograf: AA]

Haftanın açılış maçında Bitexen Giresunspor, Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19. haftanın maç programı şöyle:

19 Ocak Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

21 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)

19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)

20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

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