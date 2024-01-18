Puslu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.01.2024 02:03

Fatih Terimli Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda çeyrek finalde

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olympiakos'a penaltılarda 7-6 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

Fatih Terimli Panathinaikos Yunanistan Kupası'nda çeyrek finalde
[Fotograf: AA]

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydin, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Samet Akaydin oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynadı.

Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ve Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran yeşil-beyazlı takım, ezeli rakibini kupanın dışında bırakırken çeyrek final biletini de aldı.

ETİKETLER
Fatih Terim Yunanistan
Sıradaki Haber
Galatasaraylı eski basketbolcu Dejan Milojevic hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:17
Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
09:02
Çin, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesinde yapıcı rol oynamayı teklif etti
09:11
Meteoroloji'den 10 il için fırtına uyarısı
08:56
İzmir'de vincin zinciri koptu: 2 işçi hayatını kaybetti
08:52
ABD, Yemen'deki İran yanlısı Husilerin füze rampalarını vurdu
08:53
2023'te ithalat ve dış ticaret açığı düştü
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
ABD-Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' büyük beğeni topladı
TRT ortak yapımı 'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' büyük beğeni topladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ