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Spor
AA 18.01.2024 10:35

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maç programı belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın mücadele edeceği son 16 turunda maç programı belirlendi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maç programı belli oldu
[Fotograf: AA]

Son 16 turunda 23 Ocak Salı günkü maçlarla başlayacak mücadele 20 Mart Çarşamba günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alanların çeyrek final vizesi alacağı organizasyonda grup liderleri saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacaklar Dörtlü Final'e yükselecek.

Bursaspor İnfo Yatırım ve Darüşşafaka Lassa'nın veda ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde I Grubu'nda yer alacak TOFAŞ, İspanya'dan Unicaja, Fransa'dan SIG Strasbourg ile Cholet'le karşılaşacak.

J Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ise Fransa'da JDA Bourgogne Dijon'un yanı sıra Alman ekipler Telekom Baskets Bonn ve MHP RIESEN Ludwigsburg'la, K Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ise İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.

Türk temsilcilerinin son 16 turundaki maç programı şöyle:

1. hafta - 23 Ocak Salı

Pınar Karşıyaka-Lenovo Tenerife

Telekom Baskets Bonn-Galatasaray Ekmas

24 Ocak Çarşamba

Unicaja-TOFAŞ

2. hafta - 30 Ocak Salı

Galatasaray Ekmas-JDA Bourgogne Dijon

31 Ocak Çarşamba

TOFAŞ-SIG Strasbourg

Hapoel Bank Yahav-Pınar Karşıyaka

3. hafta - 6 Şubat Salı

MHP RIESEN Ludwigsburg-Galatasaray

7 Şubat Çarşamba

TOFAŞ-Cholet

Pınar Karşıyaka-Peristeri

4. hafta - 5 Mart Salı

Galatasaray Ekmas-Telekom Baskets Bonn

6 Mart Çarşamba

Cholet-TOFAŞ

Peristeri-Pınar Karşıyaka

5. hafta - 12 Mart Salı

Galatasaray Ekmas-MHP RIESEN Ludwigsburg

13 Mart Çarşamba

TOFAŞ-Unicaja

Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka

6. hafta - 19 Mart Salı

Pınar Karşıyaka-Hapoel Bank Yahav

SIG Strasbourg-TOFAŞ

20 Mart Çarşamba

JDA Bourgogne Dijon-Galatasaray Ekmas

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