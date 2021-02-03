Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avustralya Açık'a sayılı günler kala koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala, bir kişide koronavirüs tespit edildi. 8 Şubat'ta başlayacak turnuvanın zamanında herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi.
Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinde bir otel çalışanının COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.
Otelde ikamet eden 500 ile 600 arası tenisçi, takım ve organizasyon yetkilisinin turnuva başlayana kadar karantina altında kalacağı açıklandı.
Turnuvanın zamanında değişiklik yok
Yetkililer turnuva öncesinde test sonucu negatif çıkan her tenisçinin organizasyona katılabileceğini duyurdu. Bu durumun 8 Şubat'ta başlayacak turnuva için bir engel olmadığı hatırlatıldı.
Avustralya Açık öncesi Melbourne Park'ta devam eden 6 hazırlık turnuvası ise yaşananlar nedeniyle kesintiye uğrayabilir.
Etiketler: Avustralya Koronavirüs
Son Haberler
- 18:00
- 17:57
- 17:48
- 17:51
- 17:45
Sıradaki Haber
Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz