Turnuvanın düzenleneceği Victoria eyaletinde bir otel çalışanının COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.

Otelde ikamet eden 500 ile 600 arası tenisçi, takım ve organizasyon yetkilisinin turnuva başlayana kadar karantina altında kalacağı açıklandı.

Turnuvanın zamanında değişiklik yok

Yetkililer turnuva öncesinde test sonucu negatif çıkan her tenisçinin organizasyona katılabileceğini duyurdu. Bu durumun 8 Şubat'ta başlayacak turnuva için bir engel olmadığı hatırlatıldı.

Avustralya Açık öncesi Melbourne Park'ta devam eden 6 hazırlık turnuvası ise yaşananlar nedeniyle kesintiye uğrayabilir.