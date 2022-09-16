Avrupa'da yenilgisiz gece
Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden 4 takım geceyi yenilgisiz kapattı. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor galip, Fenerbahçe ise beraberlikle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Konferans Ligin'de ise Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir hanesine üç puanı yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son verdi.
Bordo-mavili takımın gollerini 16. dakikada Marek Hamsik, 68. dakikada Trezeguet, kaydetti. Konuk takımın golü ise 89. dakikada Nikolic'ten geldi. Hamsik, bu sezon bordo-mavili takım forması altında ilk golünü kaydetti.
Karadeniz ekibi, grupta ikinci maçında ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.
Sivasspor Romanya'da kazandı
Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda CFR Cluj takımını 1-0 yendi.
Demir Grup Sivasspor, Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda CFR Cluj ile karşılaştı. Müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetti.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Max Gradel'in penaltıdan attı.
Medipol Başakşehir Avrupa'da dolu dizgin
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında İtalya'nın Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.
Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Fiorentina'yı ağırladı. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Guillermo Cuadra Fernandez yönetti.
Avrupa Konferans Ligi gruplarında üst üste ikinci maçını kazanan Medipol Başakşehir, 6 puanla liderliğini sürdürdü.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57. ve 71. dakikalarda Serdar Gürler ve 90. dakikalarda Bertrand Traore attı.
Fenerbahçe puanı 90+2'de kurtardı
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.
Rennes, Roazhon Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetti.
Fenerbahçe'nin gollerini 60. dakikada İrfan Can Kahveci ile 90+2. dakikada penaltıdan Valencia attı.
Rennes'in gollerini ise 52. dakikada Martin Terrier ile 54. dakikada Lovro Majer kaydetti. Rennes'te Hamari Traore 83. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.
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