Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 22:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan 3 Süper Lig kulübüne ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli gerekçelerle kurula sevk edilen Corendon Alanyaspor ve Adana Demirspor'a 56'şar bin lira, MKE Ankaragücü'ne ise 40 bin lira para cezası verildi.
Kurul ayrıca, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'un bazı taraftarlarının saha olaylarına karışmaları gerekçesiyle elektronik biletlerinin bir sonraki maçta kapatılmasına hükmetti.
Etiketler: TFF
Son Haberler
- 22:21
- 21:57
- 22:30
- 21:26
- 21:08
Sıradaki Haber
Jorge Jesus'tan 6 değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz