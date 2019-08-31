Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada heyecan son 16 turu maçlarıyla sürecek.

A Grubu'nda 5'te 4 yaparak 2. sırada yer alan A Milli Takım, son 16 turunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Hırvatistan ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Şampiyonayı, 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finallerine Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın oynanacak son 16 turu maçlarının programı şöyle (Türkiye saati ile):

Türkiye (Ankara):

17.00 Sırbistan-Romanya

19.30 Türkiye-Hırvatistan

Polonya (Lodz):

19.00 Almanya-Slovenya

21.30 Polonya-İspanya

Slovakya (Bratislava):

16.30 Rusya-Belçika

19.00 İtalya-Slovakya

Macaristan (Budapeşte):

17.00 Hollanda-Yunanistan

19.30 Azerbaycan-Bulgaristan

Kaynak: AA