Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası birçok ülke normalleşme sürecine girdi.

Hastalık yüzünden askıya alınan futbol ligleri de art arda yeniden başlıyor. Salgın sürecinde yeşil sahalara dönen ilk ülke Almanya oldu.

Bundesliga'da 5 hafta geride kaldı

16 Mayıs'ta başlayan Bundesliga'da 5 hafta geride kaldı ve bu süreç, diğer liglere de örnek teşkil etti. Almanya'yı Avusturya, Arnavutluk, Portekiz, Bulgaristan ve Slovenya izledi.

Portekiz Ligi'nde dönüş olaylı oldu

İlk haftası henüz tamamlanan Portekiz Ligi'nde dönüş olaylı oldu. Benfica'nın, Tondela'yı ağırladığı maçın ardından ev sahibi ekibin otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki Benficalı futbolcu yaralandı.

Komşu'da da futbol heyecanı

Komşuda da futbol coşkusunun fitili ateşlendi. Yunanistan Süper Ligi, hafta sonu oynanan play-off, play-out maçlarıyla yeniden başladı.

Türkiye dahil 6 ülkede daha perde yeniden açılıyor

Bu hafta Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 Avrupa ülkesinde daha futbol heyecanı yaşanacak. İspanya'da start Endülüs derbisiyle verilecek ve perşembe gecesi Sevilla-Real Betis ile karşılaşacak.

Bir gün sonra ise futbol coşkusu Türkiye'ye taşınacak. Merakla beklenen Süper Lig, Cuma akşamı 27. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak. Ayrıca İzlanda, Romanya, Slovakya ve İsveç'te de bu hafta liglerin startı verilecek.

Serie A ve Premier Lig için geri sayıma geçildi

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya ve İngiltere için de geri sayıma geçildi. Premier Lig'deki heyecan dolu maçlar, 17 Haziran'da; Serie A'daki büyük rekabet de 20 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.

Salgın sonrası birçok ülke ligleri devam ettirirken, farklı uygulamaya geçenler de oldu. Fransa, Belçika ve İskoçya'da ligler mevcut puan durumuyla tescil edildi.

Bazı ülkeler nokta koydu

Fransa'da Paris Saint-Germain, Belçika'da Club Brugge ve İskoçya'da ise Celtic şampiyon ilan edildi.

Uygulama özellikle Fransa'da büyük tepki çekti ve Olympique Lyon ve Amiens kulüpleri tescil kararını yargıya taşıdı.

Bu arada Hollanda'da ise lig iptal edildi. Böylece şampiyonluk ve küme düşme olmadı. Avrupa Kupaları'na katılacak takımlar ise sıralamaya göre belirlenecek.