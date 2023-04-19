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Spor
İHA 19.04.2023 10:00

Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final aşaması, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa Ligi'nde yarı finalistler yarın belli olacak

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde, çeyrek final heyecanı yarın oynanacak müsabakalar ile tamamlanacak.

İki maç sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

22.00 Roma - Feyenoord (0-1)

22.00 Sevilla - Manchester United (2-2)

22.00 Sporting Lizbon - Juventus (0-1)

22.00 Royale Union Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen (1-1)

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