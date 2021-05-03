UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Polonya makamları mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 25'i oranında seyirci alımına izin verdi.

Gdansk Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı 9 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

UEFA'nın internet sitesinden 7 Mayıs'a kadar başvuru yapacak kişiler arasında çekilecek kurada ismi çıkanlara bilet satılacak.

Yerel makamlar tarafından daha sonra açıklanacak tedbirlere göre, seyircilerin koronavirüs testi yaptırmaları veya aşı olduklarına dair belge sunmaları gerekebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, Roma ile Manchester United ve Arsenal ile Villarreal arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.