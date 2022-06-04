Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, kentteki tarihi Çifte Minareli Medrese'de yaptığı basın toplantısında, bugün başlayacak ve iki gün sürecek organizasyon hakkında bilgi verdi.

Çintimar, organizasyonun uzun zamandır düzenlendiğini belirtti.

"Bu organizasyonu, Erzurum'da yapılma şartıyla Balkan ülkelerinde ben başlattım. O günden beri de Balkan Bayrak Yarışları ve Uluslararası Sprint Kupası düzenleniyor."

Çintimar, Erzurum'da daha önce yapılan yarışlarda önemli başarıların elde edildiğini anımsattı.

"Bir önceki yıl yaptığımız yarışlarda olimpiyat için 18 kota verildi. Burada Belarus, Ukrayna, Hindistan, Tayvan, Çin, Türkiye ve Yunanistan kota alarak olimpiyata katılma şansı elde etti. Şimdi yine aynı şekilde Amerika'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası için kota kovalayan bütün büyük şampiyonlar burada. Sporcular iki gün boyunca yapacağımız yarışlarda kota almak için mücadele edecek. Bunların sonunda elde edilecek dereceler hem şehrimizin hem de ülkemizin isminin daha çok gündeme gelmesini sağlayacak. Çünkü Erzurum hem atletizm hem de bütün spor branşları için önemli bir şehir."

Çintimar, Erzurum'un bu yarışlardaki önemine değindi.

"Koşulan derecelere baktığımız zaman Türkiye topraklarında sprint olarak koşulmuş en iyi derecelerin hemen hemen yüzde 90'ı Erzurum'da koşuldu. Bundan sonra da her geçen gün biraz daha büyüyerek devam edecek."

Sporcularda Ertan Özkan da, yarışlarda 100 metre koşacağını, dünya ve Avrupa barajını geçerek ay sonunda yapılacak Akdeniz Oyunları'nda iyi derece elde etmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Erzurum'daki yarışlar, hem gelecek ay yapılacak Dünya Şampiyonası hem de ağustos ayındaki Avrupa Şampiyonası için resmi baraj geçme müsabakaları özelliği taşıyor.